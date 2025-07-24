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02:56, 24 июля 2025Россия

Данные о повреждении автомобильного моста в Сочи из-за атаки БПЛА опровергли

«ЧП Сочи»: Дрон ВСУ не повредил автомобильный мост, ограничений движения нет
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

«ЧП Сочи» / Telegram

В соцсетях начала распространяться информация, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Сочи был поврежден автомобильный мост. Эти данные опровергли в Telegram-канале «ЧП Сочи».

«Сообщаем вам, что мост цел и ограничений по движению нет!» — указано в сообщении, к которому прикреплено видео с места событий.

На кадрах демонстрируется нечто, напоминающее обломки какого-то устройства, которое может быть беспилотником, лежащие на дороге. При этом дорожное полотно не повреждено.

Ранее появились кадры атаки ВСУ на нефтебазу в Сириусе. На ее территории начался пожар, в то же время на всей федеральной территории слышны звуки работы систем противовоздушной обороны (ПВО).

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