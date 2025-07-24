Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:26, 24 июля 2025Бывший СССР

Делегация Киева на переговорах возмутилась из-за близко поставленных столов

RT: Делегация Киева в Стамбуле возмутилась из-за близко поставленных столов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Делегация Киева на переговорах с Россией в Стамбуле возмутилась из-за слишком близко поставленных столов двух сторон. Об этом сообщает Russia Today (RT).

Корреспондент издания Константин Придыбайло рассказал, что в зоне аккредитации прессы у площадки переговоров в Стамбуле российские и украинские дипломаты раздавали удостоверения для журналистов. Из-за жары столы делегаций пришлось сдвинуть под один тент.

«По лицам [украинских дипломатов] видно, что им неприятно — фыркают, сидят недовольны. Пытаются разговаривать только на "мове"», — сообщил журналист.

По итогам третьего раунда российско-украинских переговоров, которые состоялись 23 июля в Стамбуле, глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что позиции Москвы и Киева по меморандумам сейчас далеки друг от друга. По его словам, представители делегаций долгое время обсуждали позиции двух стран. В результате стороны договорились об обмене военных и гражданских лиц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Халк Хоган. Легендарного усатого рестлера в 1990-х обожал весь мир

    Автомобиль с россиянином внутри полностью ушел под воду

    Россиянин пошел в лес и неожиданно нашел «кровоточащее сердце»

    Невеста возненавидела роскошное помолвочное кольцо и нарвалась на гнев в сети

    Сотрудник РФС ушел добровольцем на СВО в возрасте 58 лет

    Парикмахера по ошибке приняли за миллиардера и похитили

    Москвичей предупредили о новых грозах

    Назван защищающий от цирроза печени напиток

    Делегация Киева на переговорах возмутилась из-за близко поставленных столов

    Число пострадавших при атаке БПЛА на Сочи выросло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости