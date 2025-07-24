Делегация Киева на переговорах возмутилась из-за близко поставленных столов

RT: Делегация Киева в Стамбуле возмутилась из-за близко поставленных столов

Делегация Киева на переговорах с Россией в Стамбуле возмутилась из-за слишком близко поставленных столов двух сторон. Об этом сообщает Russia Today (RT).

Корреспондент издания Константин Придыбайло рассказал, что в зоне аккредитации прессы у площадки переговоров в Стамбуле российские и украинские дипломаты раздавали удостоверения для журналистов. Из-за жары столы делегаций пришлось сдвинуть под один тент.

«По лицам [украинских дипломатов] видно, что им неприятно — фыркают, сидят недовольны. Пытаются разговаривать только на "мове"», — сообщил журналист.

По итогам третьего раунда российско-украинских переговоров, которые состоялись 23 июля в Стамбуле, глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что позиции Москвы и Киева по меморандумам сейчас далеки друг от друга. По его словам, представители делегаций долгое время обсуждали позиции двух стран. В результате стороны договорились об обмене военных и гражданских лиц.

