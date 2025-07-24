Залповый ливень обрушился на Москву

КГХ: На Москву обрушился залповый ливень, выпала четверть месячной нормы осадков

На Москву обрушился залповый ливень — меньше чем за час в некоторых местах выпала четверть месячной нормы осадков. Об этом сообщает столичный комплекс городского хозяйства (КГХ) в своем Telegram-канале.

«В отдельных районах меньше чем за час выпала почти четверть месячной нормы осадков. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ВАО, ЮЗАО, ЦАО», — уточнили специалисты.

В КГХ уточнили, что основной объем дождей ушел в ливневую сеть. Бригады ГУП «Мосводосток» оперативно открыли водоприемные решетки, чтобы вода не скапливалась на улицах. Специалисты также предупредили, что до конца дня ожидаются порывы ветра со скоростью 15 метров в секунду. Городские службы готовы быстро реагировать на все заявки о происшествиях из-за непогоды.

Ранее из-за ливня по Москве поплыли мусорные баки. На кадрах один контейнер зеленого цвета отделился от стоящих на участке и движется по дороге. Также видно, что один из баков уже «приплыл».