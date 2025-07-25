Адвокат генерала Попова раскрыл подробности по апелляции осужденного

Адвокат Буйновский: Апелляционный суд рассмотрит жалобу Попова на приговор

Адвокат бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова Сергей Буйновский раскрыл новые подробности по делу подзащитного. О них он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Апелляция (апелляционный суд — прим. «Ленты.ру») рассмотрит апелляционную жалобу Попова, его защитника, жалобу администрации Запорожской области на предмет отмены приговора из-за его незаконности, либо оставит приговор в силе, либо изменит в части», — сообщил Буйновский.

Ранее в СМИ появилась информация, что Второй Западный окружной военный суд пересмотрит приговор бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Заседание пройдет в 11:30 по московскому времени в открытом режиме. Апелляцию защиты Попова рассмотрят тройка судей, сам осужденный будет участвовать в процессе из Тамбовского СИЗО по видеосвязи.

24 апреля Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима. Его признали виновным в мошенничестве и служебном подлоге. Его защита пытается оспорить приговор. Администрация Запорожской области, которая признана потерпевшей стороной по этому делу, также просила отменить приговор.

