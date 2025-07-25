Названы последствия взятия Красноармейска

«ВХ»: После падения Красноармейска ВСУ могут начать хаотичное отступление

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут начать хаотичное отступление после того, как Армия России возьмет Красноармейск (украинское название — Покровск) ввиду отсутствия укреплений. Об этом пишет Telegram-канал «Военная Хроника».

«Отход может превратиться не в перегруппировку, а в хаотичный откат к ближайшим населенным пунктам, которые к длительной обороне не готовы. То есть фактически Очеретино 2.0 со всеми вытекающими», — пишет канал.

Там отметили, что вероятней всего ВСУ отступят к Андроновке и Межевой, которые находятся уже в Днепропетровской области, помимо прочего, на слабо подготовленной открытой местности.

Ранее военный блогер Борис Рожин рассказал, что положение ВСУ в городе Красноармейске резко ухудшается, остановить наступление армии России не удается. По его словам, ситуация для украинской армии усугубляется тем, что российские диверсионно-разведывательные группы начали проникать в сам Красноармейск, что ведет к дезорганизации обороны.