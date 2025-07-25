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12:11, 25 июля 2025Россия

Стало известно о доносящихся из-под завалов обрушившейся в Саратове многоэтажки голосах

Shot: Голоса двух людей слышны из-под обрушившейся в Саратове многоэтажки
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Из-под завалов обрушившейся в Саратове многоэтажки слышны голоса двух разных людей. Об этом пишет Shot со ссылкой на очевидцев в Telegram.

Как выяснило издание, по состоянию на 2025 год в доме проживали минимум 256 человек. Сколько из них находились в здании в момент обрушения, неизвестно. Также нет точных данных о числе пострадавших, находящихся под завалами.

Ранее в сети появились кадры с места происшествия. На них видно, что обрушение затронуло пять верхних этажей. Возле дома лежит груда обломков.

О взрыве в многоэтажном жилом доме на улице Блинова в Саратове стало известно утром 25 июля. Предварительно, произошел хлопок бытового газа. По последним данным, жертвами происшествия стали три человека, включая ребенка. Сейчас спасатели разбирают завалы, доставая из-под них выживших.

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