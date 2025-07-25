В российском городе из-за разрушения дамбы ввели режим ЧС

В Енисейске на фоне угрозы разрушения дамбы ввели режим ЧС

В Енисейске на фоне угрозы разрушения дамбы объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Красноярскому краю.

Течь может дать дамба на реке Мельничная. В случае ее прорыва река будет перекрыта, предупреждают в ведомстве. Вероятное разрушение конструкции в экстренных службах объясняют ее износом по прошествии лет. В данный момент на дамбе ограничено движение пешеходов и транспорта, организован объезд.

В марте обрушилась дамба в другом российском городе, Минусинске. Плотина не выдержала паводков, случившихся на реке Минусинке из-за резкого потепления. В результате под угрозой затопления оказались 120 жилых домов. Конструкция, как сообщается, не была капитальной.

В апреле 2024 года прорвало дамбу на реке Урал. В зоне затопления оказались не только десятки тысяч домов в Орске, но и другие населенные пункты Оренбуржья. Подвалы некоторых домов оставались затопленными и спустя пять месяцев после половодья. Власти выразили сомнения в целостности дамбы и после ремонтных работ.