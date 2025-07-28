Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:55, 28 июля 2025Россия

Брак инспектора по воинскому учету с бойцом за день перед уходом на СВО признали фиктивным

Брянский суд признал фиктивным брак инспектора по воинскому учету и бойца СВО
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Брянской области суд признал фиктивным брак инспектора по воинскому учету и бойца специальной военной операции (СВО) Сергея Хандожко. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Пара заключила брак в октябре 2023 года: супруги расписались в ЗАГСе, на следующий день после этого мужчина ушел на СВО. Через полгода Хандожко не стало — сразу после случившегося новоиспеченная супруга военнослужащего обратилась за компенсацией и получила выплаты.

Бракосочетание пары, как сообщается, прошло без праздника. Невеста даже отказалась ставить штамп в паспорте. Родные мужчины были уверены, что инспектор по воинскому учету заключила с бойцом СВО фиктивный брак ради выплат. Она, по их утверждению, знала, что у Хандожко нет близких родственников и военной подготовки.

О том, что инспектора по воинскому учету обвинили в фиктивном браке с бойцом СВО ради выплат, стало известно в январе. Сообщалось, что узнавшая о смерти мужа вдова уже на третий день пришла в военкомат за выплатой и получила ее. Брат солдата указал, что пара никогда не жила вместе.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия оказалась во втором десятке стран Европы по доступности бензина

    49-летняя Шарлиз Терон снялась для журнала в нижнем белье

    Пассажира поезда в Европе застали за мастурбацией на глазах у двух девочек

    Подсчитано количество роботов Tesla

    Брак инспектора по воинскому учету с бойцом за день перед уходом на СВО признали фиктивным

    Заряды к американскому комплексу «Джавелин» схоронили в полуразрушенном доме в ЛНР

    В Китае сошел крупный оползень

    На Крымском мосту образовалась пробка из автомобилей на два часа

    Глава ЦРУ высказался о суде по фабрикации разведданных о России

    В российском городе машина на большой скорости въехала в ребенка и попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости