Брак инспектора по воинскому учету с бойцом за день перед уходом на СВО признали фиктивным

Брянский суд признал фиктивным брак инспектора по воинскому учету и бойца СВО

В Брянской области суд признал фиктивным брак инспектора по воинскому учету и бойца специальной военной операции (СВО) Сергея Хандожко. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Пара заключила брак в октябре 2023 года: супруги расписались в ЗАГСе, на следующий день после этого мужчина ушел на СВО. Через полгода Хандожко не стало — сразу после случившегося новоиспеченная супруга военнослужащего обратилась за компенсацией и получила выплаты.

Бракосочетание пары, как сообщается, прошло без праздника. Невеста даже отказалась ставить штамп в паспорте. Родные мужчины были уверены, что инспектор по воинскому учету заключила с бойцом СВО фиктивный брак ради выплат. Она, по их утверждению, знала, что у Хандожко нет близких родственников и военной подготовки.

О том, что инспектора по воинскому учету обвинили в фиктивном браке с бойцом СВО ради выплат, стало известно в январе. Сообщалось, что узнавшая о смерти мужа вдова уже на третий день пришла в военкомат за выплатой и получила ее. Брат солдата указал, что пара никогда не жила вместе.