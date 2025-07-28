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13:52, 28 июля 2025Культура

Пригожин обвинил Мигеля в немужском поведении

Продюсер Пригожин призвал Мигеля извиниться за оскорбление певицы Zivert
Ольга Коровина
Zivert

Zivert. Фото: Арина Антонова / ТАСС

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался о конфликте между хореографом Мигелем (настоящее имя — Сергей Шестеперов) и певицей Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт). Его цитирует «Абзац».

До этого Мигель выложил на своей странице часть выступления 57-летней поп-певицы Кайли Миноуг. Он в грубой форме подчеркнул, что с австралийской артисткой не могут сравниться российские исполнители, отдельно упомянув Zivert.

По мнению Пригожина, российскими артистами нужно гордиться. Продюсер отметил, что Zivert устраивает качественные шоу, а Мигелю нужно попросить у нее прощения.

«За резкие слова совершенно точно стоит извиниться, а уж тем более за то, что он ее послал на три буквы. Потому что это немужское поведение», — заявил Пригожин.

Ранее продюсер Zivert Богдан Леонович назвал Мигеля чертом и мышонком из-за критики в адрес певицы. Представитель артистки также пообещал Мигелю «починить кабину», когда появится такая возможность.

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