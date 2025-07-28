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13:02, 28 июля 2025Россия

Российские войска ударили «Кинжалами» по Украине

Минобороны России заявило об ударе «Кинжалами» по объектам на Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российские войска ударили гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по объектам на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Помимо ракет удары наносились беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

В оборонном ведомстве отметили, что в ходе атак поражение получили склад боеприпасов и комплектующих для производства БПЛА, а также военный аэродром.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю лишились четырех пусковых установок зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot за сотни миллионов долларов. Отмечается, что стоимость одной батареи ЗРК Patriot, в которую входит от пяти до восьми пусковых установок, составляет более миллиарда долларов.

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