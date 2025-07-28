Смертельная болезнь замучила короля Карла III

Близкие короля Карла III опасаются, что он доведет себя до полного истощения

Британский король Карл III крайне утомлен плотным рабочим графиком на фоне лечения рака. Об этом сообщает The Daily Beast.

По словам друзей короля, монарх хочет работать больше, чем позволяет здоровье, и не желает идти на уступки. Близкие опасаются, что он может довести себя до полного истощения. Эту тревогу разделяет и его супруга — королева Камилла.

Один из источников в окружении монарха пояснил, что Карл III отказывается сбавить темп, несмотря на смертельную болезнь. По его словам, работа придает королю силы, однако он определенно нуждается в передышке.

Он измотан. Сложность в том, что работа его заряжает, но ему нужно сделать паузу. Камилла хочет, чтобы он сбавил темп, но он отказывается источник Daily Beast

Об ухудшении состояния здоровья Карла III стало известно в феврале 2024 года: он рассказал, что у него диагностировали онкологическое заболевание. В течение 2024 года монарх каждую неделю посещал врачей и несколько раз ложился в больницу. Из-за лечения Карлу пришлось отменить большую часть мероприятий, которые планировались в 2024 году.

Ранее сообщалось, что принц Гарри хочет помириться с Карлом III, пока тот еще жив, и боится не успеть. «Я не знаю, сколько отцу осталось жить», — признался он.