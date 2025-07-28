Смолов захотел сыграть за медиаклуб в Кубке России

Футболист Смолов захотел сыграть за медиаклуб «БроукБойз» в Кубке России

Президент медиафутбольного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров заявил, что Федор Смолов захотел сыграть за команду в Кубке России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Из приятного: Федор Смолов внезапно проявил легкий интерес к игре в Кубке России за "Броуков"», — рассказал Егоров. Он отметил, что нападающий может присоединиться к клубу, если 6 августа команда обыграет «Орел» в первом раунде Пути регионов.

В конце мая 2025-го Смолов напал на двоих посетителей столичной «Кофемании», оскорблявших его. Впоследствии у игрока вымогали деньги за то, чтобы ролик не попал в интернет, но спортсмен отказался платить. В МВД не стали возбуждать уголовное дело по факту драки.

В настоящее время Смолов находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был «Краснодар», который в прошедшем сезоне впервые стал победителем чемпионата России.

