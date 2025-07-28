Заявление экс-командира «Айдара» про производство «Гераней» в Китае оказалось фейком

Заявление экс-командира «Айдара» Дикого про производство «Гераней» в КНР — фейк

В эфире радио NV бывший командир батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Евгений Дикий заявил, что Киев не может нанести удар по дроновому производству в России, так как основная сборка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань» якобы происходит в Китае. По его словам, на территории РФ только «докручивают финальную гайку и наклеивают лейблочку» на дроны. Это утверждение является фейком, не получившим распространения в российских СМИ.

Известно, что дроны-камикадзе производятся на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» в Татарстане. В июле 2025 года программа «Военная приемка» на телеканале «Звезда» показала кадры из цехов по производству БПЛА.

Завод в Татарстане — самый большой в мире комплекс по выпуску дронов размером с полноценный авиазавод. Он включает литейные и кузнечно-прессовые цеха, производство двигателей, сборку фюзеляжей из углеволокна, выпуск, тестирование и отладку радиоэлектронного оборудования. Также там находится техникум, подготавливающий и трудоустраивающий специалистов беспилотной отрасли.

Точные объемы производства не называются, однако в цехе, где побывала съемочная группа, находятся сотни готовых беспилотников. Еще столько же — в различных стадиях сборки на стапелях.

В эфире программы «Военная приемка» генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев заявил, что российский производитель выпускает тысячи дронов-камикадзе «Герань-2».

«Это самый большой завод в мире по производству ударных беспилотников и самый секретный. (…) В свое время был план производить несколько тысяч "Гераней", сейчас мы производим в девять раз больше, нежели планировалось», — сказал гендиректор.

За рубежом также говорят о том, что дроны изготавливаются на территории РФ. Так, телеканал CNN отметил, что в последнее время Москва существенно масштабировала производство ударных беспилотников типа «Герань» в «Алабуге».

Аналитики изучили cпутниковые снимки территории ОЭЗ «Алабуга» и пришли к выводу, что предприятие готовится к расширению.

Примечательно, что украинские военные эксперты противоречат сами себе. Ранее Иван Киричевский заявлял, что россияне якобы создали гигантскую сборочную мастерскую, которую он именовал концлагерем китайцев, где «клеятся все детали» для БПЛА. Он говорил, что такой объект находится на территории России — в Елабуге. Его утверждение также оказалось фейком, так как сотрудники предприятия в ОЭЗ «Алабуга» работают добровольно, официально трудоустроены и получают зарплату.

Также во время другого эфира на Radio NV Дикий указал, что его заявление про производство российских дронов в КНР — это лишь предположение, не имеющее официальных подтверждений. «Это предположение, я не имею доказательств, но очень похоже, что все же Китай пошел на то, что производит фактически для России эти дальние дроны», — сказал он.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».