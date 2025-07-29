Момент взрыва в атакованной ВСУ Ростовской области сняли на видео

В сети появились кадры взрыва в атакованной ВСУ Ростовской области

В сети появились кадры момента взрыва в Ростовской области, которую атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал «Это Ростов новости».

На кадрах показан момент мощного взрыва, которому предшествует звук, похожий на работу мотора беспилотного летательного аппарата. После взрыва мгновенно начинается сильный пожар.

Пользователи также опубликовали видеозапись, на которой показана полыхающая железнодорожная станция в Ростовской области после атаки ВСУ.

По данным Минобороны, ночью над Ростовской областью перехватили 22 беспилотника. Как сообщал губернатор Юрий Слюсарь, из-за БПЛА возник пожар на железнодорожной станции в Сальске, под удар также попал пассажирский поезд и электроподстанция. Жертвой налета дронов на регион стал один человек.