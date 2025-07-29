Ростовская АЭС отчиталась о работе после атаки ВСУ на Волгодонск

Ростовская АЭС сообщила о штатной работе после атаки ВСУ на Волгодонск

Ростовская атомная электростанция (АЭС) работает в штатном режиме после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волгодонск. Об этом сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.

«Ростовская АЭС работает в штатном режиме. Все четыре энергоблока в сети на мощности в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки», — говорится в сообщении.

ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на 29 июля, над регионом сбили 22 беспилотника. Силы ПВО отразили атаку дронов в Каменском, Волгодонском, Сальском, Боковском и Тарасовском районах. Из-за атаки на железнодорожной станции в Сальске начался пожар, его сняли на видео. Обломки беспилотника также упали на электроподстанцию.

Ростовская АЭС находится в 13,5 километра от Волгодонска и является крупнейшим энергетическим предприятием на юге России. Она обеспечивает около 70 процентов производства электроэнергии в Ростовской области и 28 процентов в объединенной энергосистеме юга России.