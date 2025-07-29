В США задумались о покупке у России Командорских островов. Почему такую сделку назвали самым страшным преступлением?

Захарова сочла преступлением идею Фрица о покупке Командорских островов

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала идею американского подполковника Джеффри Фрица о покупке США Командорских островов у России. Возможную сделку оценили в 15 миллиардов долларов.

Это не стоило бы комментировать в принципе, так как продажа Родины в нашей стране считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений Мария Захарова официальный представитель МИД России

Кроме того, дипломат напомнила, что у США большие проблемы с государственным долгом, так что свободные средства она предложила потратить на его погашение.

Командорские острова Фото: Eugene Kaspersky / wikipedia

В США задумались о покупке Командорских островов для отслеживания подлодок КНР

Американский подполковник Джеффри Фриц, занимающийся обеспечением безопасности сухопутных войск США, предложил Вашингтону приобрести у России Командорские острова для отслеживания китайских подводных лодок.

Предложение заключается в том, чтобы Соединенные Штаты добились мирного и прагматичного приобретения Командорских островов у Российской Федерации за 15 миллиардов долларов для мониторинга потенциальной активности китайских подводных лодок, пытающихся войти в Северный Ледовитый океан Джеффри Фриц подполковник армии США

Военный вспомнил о перспективной покупке Аляски, которая произошла в 1867 году. Хотя в те годы шаг США называли глупостью, в итоге данный регион обрел большую значимость как в сфере энергетики, так и для развития оборонной стратегии страны. Подобную перспективу Фриц увидел и в покупке Командорских островов. Он не исключил, что такая сделка позволит «укрепить безопасность Арктики, воссоединить разобщенное коренное население и подтвердить лидерство Америки в быстро развивающемся регионе».

В России исключили продажу Командорских островов США

Россия не намерена продавать свои территории, о чем говорится в главном своде законов страны — Конституции. Об этом напомнил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя идею по покупке Вашингтоном части российских земель.

Фото: Dmitriy Utkin / Globallookpress.com

«В Конституции прописано это, и мы не торгуем российскими территориями. Там, где однажды был поднят российский флаг, он должен быть там вечно — это примерные слова Николая I», — заметил парламентарий.

Он вспомнил о том, что прежде действующий глава США Дональд Трамп также упоминал о возможной покупке Вашингтоном Гренландии. Тогда американский политик заявил, что эта сделка усилит национальную безопасность страны. Чепа заметил, что предложения Трампа и Фрица звучат одинаково неправдоподобно и являются исключительно попыткой пиара.