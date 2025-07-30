Авиакомпания «Ангара» лишилась сертификата после крушения Ан-24

Росавиация: «Ангара» лишилась сертификата на обслуживание авиатехники

Компания «Ангара» лишилась сертификата на обслуживание авиатехники после крушения Ан-24 в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) на официальном портале.

Росавиация аннулировала документ после итогов внеплановой проверки Ространснадзором авиакомпании. Надзорное ведомство выявило, что документация «Ангары» оформлялась без фактического выполнения технических работ, а все необходимые инструменты и оборудование не использовались.

«До настоящего времени "Ангара" не смогла представить полный перечень материалов, доказывающих отсутствие рисков для недопущения подобных случаев в будущем. Поэтому сертификат аннулирован — на основании статьи 64 (п.3) Федеральных авиационных правил (утверждены приказом Минтранса России от 18 октября 2024 года № 367)», — сообщили в ФАВТ.

Теперь для обслуживания авиационной техники авиаперевозчику необходимо пользоваться услугами сторонних организаций.

Ранее самолет с десятками пассажиров на борту пропал в Амурской области в четверг, 24 июля. Воздушное судно, принадлежащее авиакомпании «Ангара», выполняло рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында. Самолет потерпел крушение под Тындой, пассажиры и члены экипажа не выжили.