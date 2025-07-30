Футболистки нашли способ идеально выглядеть на поле

Английские футболистки Келли и Бронз появились на Евро-2025 с тейпами на голове

Английские футболистки Клои Келли и Люси Бронз нашли способ идеально выглядеть на поле. Об этом пишет The Guardian.

Журналисты издания заметили, что в полуфинале против Италии на Евро-2025 Келли сделала высокий хвост и надела на голову повязку из синего тейпа, который обычно применяется для поддержки мышц и суставов. Этим приемом также воспользовалась ее коллега по команде Бронз. Она собрала волосы в пучок и использовала тонкий тейп белого цвета. Кроме того, оказалось, что другие игроки женской сборной Англии также носили тейпы в качестве аксессуара.

Однако, как отмечают авторы статьи, ношение эластичной ленты стало популярным благодаря американским футболисткам еще в 2023 году. Тогда на чемпионате мира нападающие сборной США Алекса Морган и Джули Эрц появились на поле с повязанными на голове тейпами.

Ранее сообщалось, что любимый аксессуар знаменитостей из 2000-х вновь стал популярным.