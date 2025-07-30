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14:18, 30 июля 2025Культура

Шаляпин прокомментировал слухи о разводе Ани Лорак

Певец Прохор Шаляпин заявил, что в случае развода Ани Лорак не останется одна
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский певец и шоумен Прохор Шаляпин прокомментировал слухи о возможном разводе певицы Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) с инструктором по йоге Исааком Виджраку. Его цитирует Пятый канал.

«Если разойдутся, то она — девушка с приданым, обеспеченная, красивая. Одна не будет точно», — заявил исполнитель. Шаляпин также пожелал артистке счастья, уточнив, что они не очень близко общаются, и он не знает подробностей личной жизни певицы.

Ранее Шаляпин прокомментировал обвинения в жизни за счет избранниц и отсутствии собственного заработка.

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