Ветеран частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут готовить новое вторжение. На этот раз — в Брянскую область.
По его словам, в Черниговской области, примерно в 10-15 километрах от границы, российские разведчики вскрыли пункты временной дислокации (ПВД) украинских войск, обнаружив там технику и вооружение. Силы и средства ВСУ включали до пяти батальонных технических групп.
Экс-вагнеровец, ведущий в Telegram блог под псевдонимом Condottiero, заподозрил ВСУ в намерении повторить курскую операцию. При этом он не исключил, что находящаяся в Черниговской области группировка может быть собрана для обороны северных рубежей Киевской области.
Политолог Сергей Марков подтвердил, что ходят слухи о создании украинской армией группировки для вторжения в Брянскую область. «[Президент Украины Владимир] Зеленский хочет повторить рейд в Курскую область в 2024 году», — предположил он.
Зимой ходили слухи о подготовке Украины к вторжению в Белгородскую область
В начале февраля 2025 года советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук подполковника Олег Иванников допустил, что ВСУ могут планировать удар по Белгородской области.
По мнению эксперта, Украина может готовиться к атаке, сопоставимой с оккупацией части Курской области. Он предположил, что таким образом Зеленский может попытаться улучшить переговорные позиции Киева.
Скорее всего, если такой прорыв произойдет, то устроят полный террор
На подготовку ВСУ к наземной операции в данном российском регионе косвенно указывала и активность украинских подразделений близ границы. Так, авторы связанного с военнослужащими Telegram-канала «Архангел спецназа» сообщали о наращивании численности 58-й отдельной мотопехотной, а также 104-й отдельной автомобильной бригад. Кроме того, они говорили об увеличении группировки ВСУ в районе Белгородской области, а также подвозе топлива для подразделений.
Путин назвал цель атаки ВСУ на Курскую область
Курская область была полностью освобождена 26 апреля 2025 года после установления контроля над селом Горналь у госграницы. ВСУ удерживали приграничные районы региона с августа 2024-го.
Президент России Владимир Путин заявил, что атака ВСУ на Курскую область носила политический характер.
Смысл и цель были только в одном, цель политического характера — показать, что что-то могут, что-то еще получить от своих спонсоров из-за границы. Ну и так уже получили почти 250 миллиардов долларов. Нет, мало, еще, еще, еще хотят. И половину разворовывают, к тому же, если не больше
Глава государства указал, что Украина продолжает атаковать регион с помощью артиллерии и беспилотников. «Они забрались к нам в Курскую область, натворили там целую массу преступлений, причем преступлений против гражданского населения. Мы их оттуда вывели с огромными для них потерями, а теперь вынуждены создавать зоны безопасности вдоль линии границы», — отметил он.