«Зеленский хочет повторить рейд». Ветеран «Вагнера» заподозрил ВСУ в подготовке нового вторжения. Что об этом известно?

Экс-боец «Вагнера» Condottiero: ВСУ могут готовить вторжение в Брянскую область

Ветеран частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут готовить новое вторжение. На этот раз — в Брянскую область.

По его словам, в Черниговской области, примерно в 10-15 километрах от границы, российские разведчики вскрыли пункты временной дислокации (ПВД) украинских войск, обнаружив там технику и вооружение. Силы и средства ВСУ включали до пяти батальонных технических групп.

Экс-вагнеровец, ведущий в Telegram блог под псевдонимом Condottiero, заподозрил ВСУ в намерении повторить курскую операцию. При этом он не исключил, что находящаяся в Черниговской области группировка может быть собрана для обороны северных рубежей Киевской области.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Политолог Сергей Марков подтвердил, что ходят слухи о создании украинской армией группировки для вторжения в Брянскую область. «[Президент Украины Владимир] Зеленский хочет повторить рейд в Курскую область в 2024 году», — предположил он.

Зимой ходили слухи о подготовке Украины к вторжению в Белгородскую область

В начале февраля 2025 года советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук подполковника Олег Иванников допустил, что ВСУ могут планировать удар по Белгородской области.

По мнению эксперта, Украина может готовиться к атаке, сопоставимой с оккупацией части Курской области. Он предположил, что таким образом Зеленский может попытаться улучшить переговорные позиции Киева.

Скорее всего, если такой прорыв произойдет, то устроят полный террор Олег Иванников советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук

На подготовку ВСУ к наземной операции в данном российском регионе косвенно указывала и активность украинских подразделений близ границы. Так, авторы связанного с военнослужащими Telegram-канала «Архангел спецназа» сообщали о наращивании численности 58-й отдельной мотопехотной, а также 104-й отдельной автомобильной бригад. Кроме того, они говорили об увеличении группировки ВСУ в районе Белгородской области, а также подвозе топлива для подразделений.

Путин назвал цель атаки ВСУ на Курскую область

Курская область была полностью освобождена 26 апреля 2025 года после установления контроля над селом Горналь у госграницы. ВСУ удерживали приграничные районы региона с августа 2024-го.

Президент России Владимир Путин заявил, что атака ВСУ на Курскую область носила политический характер.

Смысл и цель были только в одном, цель политического характера — показать, что что-то могут, что-то еще получить от своих спонсоров из-за границы. Ну и так уже получили почти 250 миллиардов долларов. Нет, мало, еще, еще, еще хотят. И половину разворовывают, к тому же, если не больше Владимир Путин президент России

Глава государства указал, что Украина продолжает атаковать регион с помощью артиллерии и беспилотников. «Они забрались к нам в Курскую область, натворили там целую массу преступлений, причем преступлений против гражданского населения. Мы их оттуда вывели с огромными для них потерями, а теперь вынуждены создавать зоны безопасности вдоль линии границы», — отметил он.