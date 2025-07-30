Звезда «Мстителей» сделал заявление о своей карьере после несчастного случая

Джереми Реннер заявил, что готов вернуться к трюкам после несчастного случая

Американский актер Джереми Реннер, который в 2023 году попал под гусеницы снегоуборочной машины и сломал 38 костей, сообщил о готовности вернуться к трюкам в кино. Об этом он рассказал в интервью Empire.

Двукратный номинант на премию «Оскар», звезда франшизы «Мстители» и сериала «Соколиный глаз» признался, что сейчас его физическая форма лучше, чем была до несчастного случая. Он отметил, что раньше уделял внимание тренировкам только для подготовки к роли, но в ходе восстановления от травм фитнес стал частью его ежедневной рутины.

«Не знаю, хочет ли кто-нибудь увидеть меня в трико, но мое тело будет выглядеть отлично. Сейчас моя форма на 150 процентов лучше, чем до инцидента», — заявил Реннер.

Об аварии стало известно 2 января 2023 года. Сообщалось, что Реннер убирал снег с подъездной дороги перед своим домом, чтобы члены семьи могли покинуть резиденцию в Неваде после совместного празднования Нового года. Прощаясь с родственниками, он заметил, что снегоуборочная машина начала катиться назад, прямо на его племянника. Реннер попытался запрыгнуть в машину на ходу, однако попал под гусеницу.