Бегавший за машиной Кадырова в грязи экс-депутат пожаловался на несправедливость

Бегавший за машиной Адама Кадырова экс-депутат Баранов заявил о несправедливости

Бегавший в грязи за машиной Адама Кадырова и заявлявший об открывшихся после этого перспективах скандально известный экс-депутат Максим Баранов заявил о несправедливости в свой адрес. Жалобу он опубликовал в Telegram.

Бывший депутат горсовета Смоленска сообщил, что его подвинули и «выкинули как щенка». Из публикации следует, что он претендовал на некую должность, однако ему предпочли другого кандидата. В своей неудаче Баранов обвинил политика, чье имя называть отказался. «Эти депутаты могут только ходить и пиариться за чужой счет к волонтерам, делать фотки и выкладывать в своих социальных сетях», — возмутился он.

Чем известен экс-депутат Баранов? В 2020 году Баранов стал объектом насмешек жителей Смоленска, после того как приехал инспектировать благоустройство двора в малиновых пиджаке, брюках и даже туфлях. Также депутат привлек к себе внимание, выложив ролик со справляющим нужду коллегой из другого города и записав видео о непростых для России временах на фоне дорогого автомобиля и портрета президента страны Владимира Путина. Уходя на спецоперацию, Баранов взял с собой помощника — бойца MMA Ислама Каримова (Мучителя) из категории супертяжей ростом 198 сантиметров. В итоге он подвергся критике и во время службы — юристы из проекта Zlawyers отмечали, что воюющий депутат пользуется на боевых задачах айфоном, несмотря на существующий в Вооруженных силах запрет. Сам Баранов сообщал в блоге, что стал военкором телеканала «Грозный» и демонстрирует, «как обстоят дела на линии фронта».

Баранов пообещал пожаловаться на ситуацию президенту России Владимиру Путину, а также сообщил о выходе из родной партии и из Общественной палаты Смоленской области.

Как сообщалось ранее, Баранов бегал по грязи за машиной сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама во время испытаний на краповый берет. Встречу с сыном руководителя региона он описал как «возможность получить ценные наставления и почувствовать себя частью большого и сильного сообщества».