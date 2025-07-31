Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:55, 31 июля 2025Россия

Бегавший за машиной Кадырова в грязи экс-депутат пожаловался на несправедливость

Бегавший за машиной Адама Кадырова экс-депутат Баранов заявил о несправедливости
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: «Газета.Ру»

Бегавший в грязи за машиной Адама Кадырова и заявлявший об открывшихся после этого перспективах скандально известный экс-депутат Максим Баранов заявил о несправедливости в свой адрес. Жалобу он опубликовал в Telegram.

Бывший депутат горсовета Смоленска сообщил, что его подвинули и «выкинули как щенка». Из публикации следует, что он претендовал на некую должность, однако ему предпочли другого кандидата. В своей неудаче Баранов обвинил политика, чье имя называть отказался. «Эти депутаты могут только ходить и пиариться за чужой счет к волонтерам, делать фотки и выкладывать в своих социальных сетях», — возмутился он.

Чем известен экс-депутат Баранов?

В 2020 году Баранов стал объектом насмешек жителей Смоленска, после того как приехал инспектировать благоустройство двора в малиновых пиджаке, брюках и даже туфлях. Также депутат привлек к себе внимание, выложив ролик со справляющим нужду коллегой из другого города и записав видео о непростых для России временах на фоне дорогого автомобиля и портрета президента страны Владимира Путина.

Уходя на спецоперацию, Баранов взял с собой помощника — бойца MMA Ислама Каримова (Мучителя) из категории супертяжей ростом 198 сантиметров. В итоге он подвергся критике и во время службы — юристы из проекта Zlawyers отмечали, что воюющий депутат пользуется на боевых задачах айфоном, несмотря на существующий в Вооруженных силах запрет. Сам Баранов сообщал в блоге, что стал военкором телеканала «Грозный» и демонстрирует, «как обстоят дела на линии фронта».

Материалы по теме:
Скандальный бизнесмен-христианин Стерлигов говорит, что разорен. Он просит денег и называет РПЦ еретиками, а верующих — лохами
Скандальный бизнесмен-христианин Стерлигов говорит, что разорен.Он просит денег и называет РПЦ еретиками, а верующих — лохами
25 июля 2025
«Если бы не Чубайс этот, все у нас было бы хорошо» Одному из главных политиков 1990-х — 70 лет. Какой след он оставил в истории?
«Если бы не Чубайс этот, все у нас было бы хорошо»Одному из главных политиков 1990-х — 70 лет. Какой след он оставил в истории?
16 июня 2025

Баранов пообещал пожаловаться на ситуацию президенту России Владимиру Путину, а также сообщил о выходе из родной партии и из Общественной палаты Смоленской области.

Как сообщалось ранее, Баранов бегал по грязи за машиной сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама во время испытаний на краповый берет. Встречу с сыном руководителя региона он описал как «возможность получить ценные наставления и почувствовать себя частью большого и сильного сообщества».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это четкое послание Трампу». Еще одна страна признала новые регионы России. Что об этом известно?

    Назван неожиданный продукт с омолаживающим эффектом

    Москвичка укатила на BMW от компании мужчин из бара и попала в переплет

    Альпинист-рекордсмен высказался о причинах гибели олимпийской чемпионки по биатлону

    Патрушев предупредил о рисках неконтролируемой эскалации в Арктике

    Трамп назвал отказавшегося снижать ставку главу ФРС злым и глупым

    Сделка по продаже альбома Гуфа с целью его удаления оказалась под угрозой

    В центре Москвы ряд улиц внезапно перекрыли для автомобилистов

    Определена причина внезапного возвращения рака после ремиссии

    Аттракцион с людьми развалился на полном ходу и рухнул с высоты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости