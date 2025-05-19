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18:42, 19 мая 2025Россия

Бывший российский депутат объяснил свой бег рядом с машиной сына Кадырова

Экс-депутат из Смоленска Баранов объяснил свой бег рядом с машиной сына Кадырова
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: страница Максима Баранова во «ВКонтакте»

Экс-депутат из Смоленска Максим Баранов во время марш-броска на краповый берет бежал рядом с автомобилем Адама Кадырова, сына главы Чечни Рамзана Кадырова. Причину своего поступка он раскрыл «Газете.Ru».

Бывший парламентарий пояснил, что на марш-бросок он пришел для того, чтобы осветить событие в социальных сетях. При этом он подчеркнул, что бежал не за машиной Кадырова, а рядом.

Баранов также рассказал, что ехавшие рядом с Адамом предлагали его подвезти, однако он отказался.

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«Затем со мной заговаривает лично Адам Кадыров, и у нас завязывается беседа. Я продолжал бег в комфортном темпе. Адам спокойно ехал. Мы сошлись полюсами скорости на время беседы, и все. Адам Рамзанович меня узнал: смотрел мои видеосюжеты», — пояснил экс-депутат.

Ранее пользователи сети заметили герб России без крестов на видеозаписи награждения сына главы Чечни Адама Кадырова новой медалью. Герб России без крестов виден на кадрах в момент, когда Кадырову вручают медаль в честь 25-летия со дня образования ОМОН «Ахмат-Грозный». Он располагается за награжденным 17-летним сыном главы Чечни на кирпичной постройке.

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