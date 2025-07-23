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12:16, 23 июля 2025Россия

Бегавший за машиной Кадырова экс-депутат рассказал о появившихся после этого возможностях

Экс-депутат Баранов назвал встречу с сыном Кадырова шансом получить наставления
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: страница Максима Баранова во «ВКонтакте»

Бегавший за машиной несовершеннолетнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова, Адама, скандально известный экс-депутат из Смоленска Максим Баранов рассказал о вдохновении и появившихся возможностях после встречи с ним. Рассуждения Баранов опубликовал в Telegram.

Как заявил бывший член городского совета Смоленска, встреча «с такими личностями, как Адам Кадыров», стала для него шансом получить ценные наставления.

«Это возможность обменяться опытом, получить ценные наставления и почувствовать себя частью большого и сильного сообщества, объединенного общими ценностями и стремлением к совершенству», — рассказал о появившихся перспективах Баранов. Он назвал Адама Кадырова одним из тех людей, чьи истории вдохновляют, чей опыт бесценен, а взгляды формируют будущее.

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В 2020 году Баранов стал объектом насмешек жителей Смоленска, после того как приехал инспектировать благоустройство двора в малиновых пиджаке, брюках и даже туфлях. Также депутат привлек к себе внимание, выложив ролик со справляющим нужду коллегой из другого города и записав видео о непростых для России временах на фоне дорогого автомобиля и портрета Владимира Путина.

Уходя на спецоперацию, Баранов взял с собой помощника — бойца MMA Ислама Каримова (Мучителя) ростом 198 сантиметров из супертяжелой весовой категории. В итоге он подвергся критике и во время службы — юристы из проекта Zlawyers отмечали, что воюющий депутат пользуется на боевых задачах айфоном, несмотря на существующий в вооруженных силах запрет. Баранов сообщал в блоге, что стал военкором телеканала «Грозный» и демонстрирует, «как обстоят дела на линии фронта».

ЖЗЛ
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