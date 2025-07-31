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14:57, 31 июля 2025Из жизни

Садовода с серпом арестовали за ношение холодного оружия из-за доноса соседа

В Великобритании вооруженные полицейские арестовали садовода с серпом
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: ArtPhoto_studio / freepik

В Великобритании садовода арестовали из-за серпа, который он использовал для работы в собственном саду. Об этом сообщает The Guardian.

35-летний Сэмюэл Роу, технический менеджер театра Манчестера, возвращался с огорода в дом с овощами и садовыми инструментами, когда вооруженные полицейские задержали его из-за доноса соседа. «Я услышал крики, затем двое вооруженных полицейских приказали мне бросить нож», — рассказал мужчина. Роу прижали к стене дома, надели на него наручники и увезли в участок.

Среди изъятых «опасных предметов» оказались японская садовая мотыга в холщовых ножнах и серп. Полицейские не поверили, что это садовые инструменты, а во время допроса спрашивали, не аутист ли Роу и не служил ли он в армии. Инструменты изъяли. Роу признал ношение холодного оружия и принял условное предупреждение, чтобы его отпустили. Однако теперь он собирается оспорить это решение — предупреждение может помешать его работе с людьми с умственными отклонениями.

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Представитель полиции заявил, что правоохранители действовали законно и отреагировали по вызову о «мужчине в хаки с ножом». Сам Роу требует вернуть инструменты и извиниться: «Я не делал ничего противозаконного — просто подстригал живую изгородь».

Ранее сообщалось, что в США невиновный мужчина провел 40 лет в тюрьме за убийство, которого не совершал. Это удалось доказать с помощью ДНК-экспертизы, но мужчина все еще остается в заключении.

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