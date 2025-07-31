Марина Краусс, напарница по скалолазанию двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер, впервые рассказала подробности гибели спортсменки.
Мы находились на третьем спуске. Мы спускались, я уже была внизу на следующем спуске, Лаура следовала за мной. Затем начался камнепад. Я наблюдала, как в Лауру врезался огромный камень, а затем ее отбросило к стене — и с того момента она не двигалась
По ее словам, до девушки было невозможно добраться в момент обвала. Она не подавала признаков жизни и не откликалась. Краусс подчеркнула, что единственным способом помочь спортсменке было немедленно вызвать на место вертолет, однако ему все равно потребовалось бы время, чтобы добраться до биатлонистки.
Дальмайер завещала оставить ее тело в горах в случае гибели
Дальмайер была опытной альпинисткой, а также сертифицированным горнолыжным гидом. Биатлонистка предвидела подобное стечение обстоятельств и заранее выразила письменную волю, призвав не забирать ее тело с гор, чтобы никому не пришлось рисковать своими жизнями. Об этом сообщили представители олимпийской чемпионки.
В данном случае она сама хотела оставить тело в горах. Это также соответствует желанию ее родственников
В горы Пакистана Дальмайер и ее напарница восходили по связке. После камнепада спутница биатлонистки почти сразу подала сигнал бедствия, но было слишком поздно. Отмечается, что девушка, вероятно, погибла мгновенно, хотя ее партнерша совсем не пострадала.
Альпинист-рекордсмен прокомментировал гибель биатлонистки
Альпинист-рекордсмен Райнхольд Месснер, который первым в истории спорта взошел на все 14 гор-восьмитысячников, прокомментировал гибель Лауры Дальмайер.
Он заметил, что восход в горы Пакистана стал для опытной альпинистки роковым.
«Одной из лучших в мире, но от камнепада никуда не скрыться. Она не совершала ошибок. Она любила горы и досконально их знала. Оползень стал для нее роковым», — подчеркнул Месснер.