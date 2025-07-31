«Видела, как в нее врезался камень». Напарница погибшей в горах именитой биатлонистки раскрыла подробности трагедии

Напарница Дальмайер Краусс: При гибели в Лауру врезался огромный камень

Марина Краусс, напарница по скалолазанию двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер, впервые рассказала подробности гибели спортсменки.

Мы находились на третьем спуске. Мы спускались, я уже была внизу на следующем спуске, Лаура следовала за мной. Затем начался камнепад. Я наблюдала, как в Лауру врезался огромный камень, а затем ее отбросило к стене — и с того момента она не двигалась Марина Краусс напарница по скалолазанию Лауры Дальмайер

По ее словам, до девушки было невозможно добраться в момент обвала. Она не подавала признаков жизни и не откликалась. Краусс подчеркнула, что единственным способом помочь спортсменке было немедленно вызвать на место вертолет, однако ему все равно потребовалось бы время, чтобы добраться до биатлонистки.

Фото: @Laura_dahlmeier

Дальмайер завещала оставить ее тело в горах в случае гибели

Дальмайер была опытной альпинисткой, а также сертифицированным горнолыжным гидом. Биатлонистка предвидела подобное стечение обстоятельств и заранее выразила письменную волю, призвав не забирать ее тело с гор, чтобы никому не пришлось рисковать своими жизнями. Об этом сообщили представители олимпийской чемпионки.

В данном случае она сама хотела оставить тело в горах. Это также соответствует желанию ее родственников представители Лауры Дальмайер

В горы Пакистана Дальмайер и ее напарница восходили по связке. После камнепада спутница биатлонистки почти сразу подала сигнал бедствия, но было слишком поздно. Отмечается, что девушка, вероятно, погибла мгновенно, хотя ее партнерша совсем не пострадала.

Марина Краусс Фото: Qasim Shah / Reuters

Альпинист-рекордсмен прокомментировал гибель биатлонистки

Альпинист-рекордсмен Райнхольд Месснер, который первым в истории спорта взошел на все 14 гор-восьмитысячников, прокомментировал гибель Лауры Дальмайер.

Он заметил, что восход в горы Пакистана стал для опытной альпинистки роковым.

«Одной из лучших в мире, но от камнепада никуда не скрыться. Она не совершала ошибок. Она любила горы и досконально их знала. Оползень стал для нее роковым», — подчеркнул Месснер.