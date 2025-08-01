60-летняя Элизабет Херли показала совместное с матерью фото в купальниках

Актриса Элизабет Херли показала совместное с матерью фото в купальниках

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала совместное с матерью фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном кадре запечатлены 60-летняя звезда «Остина Пауэрса» и ее 85-летняя родственница. Так, Херли предстала перед камерой в леопардовом бикини с золотистой цепью на бюстгальтере и длинной распахнутой рубашке. Ее мать, в свою очередь, позировала в слитном купальнике с глубоким декольте. При этом ее внешний вид также дополнила длинная рубашка с коротким рукавом.

«Близнецы с моей мамой. Мы только что отметили ее 85-летие», — подписала знаменитость пост, который набрал 39,5 тысячи лайков.

Ранее сообщалось, что Элизабет Херли похвасталась фигурой в откровенном купальнике. Тогда актриса опубликовала кадр, на котором предстала в бикини ярко-розового цвета.