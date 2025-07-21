Известная 60-летняя актриса похвасталась фигурой в ярком бикини

Известная 60-летняя актриса Элизабет Херли похвасталась фигурой в розовом бикини

Известная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующий пост появился на странице ее собственного модного бренда Elizabeth Hurley Beach в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре в бикини ярко-розового цвета, которое включает в себя частично оголяющий грудь бюстгальтер и плавки с тонкими лямками. При этом она позировала перед камерой на фоне воды, дополнив свой образ солнцезащитными очками и расслабленной прической.

Ранее сообщалось, что Элизабет Херли показала новые откровенные фото. Тогда актриса была запечатлена в голубом бюстгальтере от раздельного купальника, чашки которого подчеркивали форму и объем ее груди.