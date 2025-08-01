Армия России начала применять «убойную тактику» в зоне СВО. Что об этом известно?

ВС России начали применять тактику разделения бойцов ВСУ после взятия Часова Яра

После взятия Часова Яра Российская армия перешла к новому этапу наступления на славянско-краматорском направлении. По словам экспертов, на этом участке в полном объеме может быть задействована тактика, которая ранее уже дала результат в боях за Покровск. Ее суть заключается в том, чтобы не дать украинским подразделениям собраться в ударные кулаки и вынудить их рассыпаться на мелкие, уязвимые группы.

Военный эксперт и заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов, считает, что такой подход способен лишить ВСУ возможности для быстрой мобилизации резервов и стабилизации линии фронта. Сейчас российские подразделения ведут наступление так, чтобы целенаправленно разобщать украинские силы, считает он.

Главное, чтобы они не объединялись даже в небольшие кулаки, хотя бы батальонные. Пусть отходят и расползаются по ротам, взводам. Потом они все равно будут теряться, сдаваться в плен. Это, кстати, и элемент психологического давления на подразделения Сырского Владимир Попов военный эксперт, генерал-майор

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Раскрыты преимущества такой убойной тактики Российской армии

Попов отметил: основное преимущество этой тактики, помимо морального давления, заключается в срыве логистики противника. Если бойцы ВСУ будут действовать вразнобой, то командованию будет непросто вводить резервы и координировать их действия, добавил он.

Если тактика будет успешно реализовываться, то [главком ВСУ Александр] Сырский не успеет ввести резервы: три-четыре механизированных бригады, подразделения спецназа, территориальной обороны. Их не успеют ввести, так как нужно будет управлять разрозненными подразделениями — собирать их с поля боя. И это сыграет роль в нашу пользу Владимир Попов военный эксперт, генерал-майор

Он также напомнил, что активные удары по украинским аэродромам, включая Жуляны и Староконстантинов, тесно связаны с продвижением на передовой. По его оценке, речь идет о единой стратегической операции. Там могли находиться специалисты из стран НАТО с эмблемами Германии, Франции, Нидерландов, Финляндии, Польши. Он также допустил, что в настоящее время на Украину идут поставки оружия, переданного еще при экс-президенте США Джо Байдене, и на аэродромах, атакованных ночью, могли выгружаться ракеты для систем ПВО.

Россия взяла под контроль Часов Яр

Накануне Минобороны России официально объявило о взятии Часова Яра. Населенный пункт на краматорско-дружковском направлении был взят силами южной группировки войск. Операция стала важным шагом в общей структуре наступления на востоке Украины.

Военкоры еще в конце июля сообщали о контроле над большей частью города: по их данным, армия удерживала около 90 процентов территории. Общая зона продвижения на тот момент составляла примерно один квадратный километр.

Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ Кадр: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Тем временем глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что украинские силы несут значительные потери в районе Часова Яра. «Сейчас, наверное, самые ожесточенные столкновения на южном фланге. Противник упирается, цепляется зубами, но наши подразделения планомерно выбивают его. Противник несет очень серьезные потери», — говорил он.

Взятие Часова Яра имеет стратегическое значение

Военные эксперты едины во мнении, что контроль над Часовым Яром открывает российским силам новые оперативные возможности. Как отметил военный блогер Юрий Подоляка, присутствие в населенном пункте крайне важно для дальнейшего наступления на Константиновку.

Это мнение подтвердил и Николай Новик, эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ. Он подчеркнул, что Часов Яр расположен на ключевых высотах и представляет собой серьезный оборонительный узел ВСУ. По его словам, взятие города под контроль расширит спектр охвата атак БПЛА и их радиус действия.