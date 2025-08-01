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11:01, 1 августа 2025Бывший СССР

Армия России взяла под огневой контроль группировку ВСУ в Константиновке

ТАСС: ВС России взяли под огневой контроль группировку ВСУ в Константиновке
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alex Babenko / АР

Подразделения армии России взяли под огневой контроль группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Сейчас наши дроны и артиллерия усилили давление на противника в Константиновке, практически во всех районах города», — рассказал источник агентства.

Он отметил, что наибольшее число ударов приходится на западную часть города, а общее давление на ВСУ на данном участке фронта кратно увеличилось.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил, что на текущий момент наблюдаются подвижки Вооруженных сил (ВС) России на всех участках фронта.

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