Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анна Калинская
Завтра
02:30 (Мск)
Элина Свитолина
Монреаль
Пари Нижний Новгород
Завтра
20:30 (Мск)
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|3-й тур
Карен Хачанов
Завтра
18:00 (Мск)
Каспер Рууд
Торонто
Ростов
Завтра
18:00 (Мск)
Крылья Советов
Мир Российская Премьер-лига|3-й тур
Краснодар
Завтра
20:30 (Мск)
Динамо М
Мир Российская Премьер-лига|3-й тур
22:02, 1 августа 2025Спорт

Косторная сменила фамилию

Фигуристка Косторная взяла фамилию мужа Куницы
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российская фигуристка Алена Косторная сменила фамилию. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«С чистого листа. В одном направлении», — подписала спортсменка фото с мужем Георгием Куницей. Косторная взяла фамилию супруга.

В апреле 21-летняя Косторная объявила о беременности. Спортсмены сыграли свадьбу в августе 2023 года.

Косторная — чемпионка Европы-2020 и победительница финала мирового Гран-при в сезоне-2019/2020 в женском одиночном катании. В начале 2023-го фигуристка перешла в парное катание и стала выступать с Куницей. В ноябре 2024-го они сообщили, что пропустят два ближайших сезона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп перешел от слов к действиям в споре с Медведевым. Он приказал передислоцировать атомные подлодки

    Умер известный театральный режиссер

    Косторная сменила фамилию

    Пентагон прокомментировал заявление Трампа о перебросе атомных подлодок

    Посол США в Израиле удалил пост о любви жителей Газы к Трампу

    ООН не прокомментировала заявление Трампа о подводных лодках

    Москву накрыла яркая гроза

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала крупным планом обнаженные ягодицы

    Экс-инженер Google оценил риск вымирания человечества из-за ИИ

    Минфин объяснил причину задержки выплат по накоплениям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости