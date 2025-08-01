В Дании почтили память погибших в Первую мировую русских солдат

Посольство РФ в Дании возложило цветы к обелиску русским солдатам Первой мировой

Дипломаты посольства РФ в Дании возложили цветы к обелиску русским солдатам Первой мировой в Копенгагене. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

«1 августа, в День памяти российских солдат, погибших в Первой мировой войне, на кладбище в Хорнбеке члены российской дипломатической миссии возложили цветы к обелиску в память о российских военнопленных, скончавшихся в Дании в 1917-1918 годах», — говорится в сообщении.

В посольстве напомнили, что во время Первой мировой войны Дания оставалась нейтральной страной и была готова принять на своей территории больных военнопленных обеих воюющих сторон. С этой целью были построены лазареты, в которых русские солдаты и офицеры, спасенные датским Красным Крестом из немецкого и австрийского плена, получали необходимую медицинскую помощь.

Ранее Первое информационное казачье агентство «ПИКА» опубликовало данные статистики, посвященные участию казачьих войск России в сражениях Первой мировой войны.