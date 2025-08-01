Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:10, 1 августа 2025Мир

В Дании почтили память погибших в Первую мировую русских солдат

Посольство РФ в Дании возложило цветы к обелиску русским солдатам Первой мировой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Niels Elgaard Larsen / Wikimedia

Дипломаты посольства РФ в Дании возложили цветы к обелиску русским солдатам Первой мировой в Копенгагене. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

«1 августа, в День памяти российских солдат, погибших в Первой мировой войне, на кладбище в Хорнбеке члены российской дипломатической миссии возложили цветы к обелиску в память о российских военнопленных, скончавшихся в Дании в 1917-1918 годах», — говорится в сообщении.

В посольстве напомнили, что во время Первой мировой войны Дания оставалась нейтральной страной и была готова принять на своей территории больных военнопленных обеих воюющих сторон. С этой целью были построены лазареты, в которых русские солдаты и офицеры, спасенные датским Красным Крестом из немецкого и австрийского плена, получали необходимую медицинскую помощь.

Ранее Первое информационное казачье агентство «ПИКА» опубликовало данные статистики, посвященные участию казачьих войск России в сражениях Первой мировой войны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров дал США совет для достижения прогресса по Украине

    Пастор и его жена стали продавать криптовалюту прихожанам «по велению Господа»

    Лавров высказался о прямой военной конфронтации США и России

    Москвичей призвали привыкать к новому климату

    Пьяный пассажир угнал гольф-кар, разбил стекло в аэропорту и попал на видео

    В Тюмени заметили группу ряженых Якубовичей на роликах

    В МИД России рассказали о шаге Киева навстречу договоренностям

    В Подмосковье мужчина сделал томографию сердца в клинике и не выжил

    Лавров оценил переговоры России и США по Украине

    Врач раскрыл правду о пластике исполнительницы хита «Матушка-земля»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости