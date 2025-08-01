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07:50, 1 августа 2025Бывший СССР

В десанте ВСУ на Тендровскую косу заметили британских наемников. Их отбросили в море после обнаружения

ВС РФ отбросили британских наемников при попытке высадиться на Тендровскую косу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / ФСБ РФ

Наемники из Великобритании пытались высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области, однако были отброшены бойцами Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявили в силовых структурах.

«Англичане, наемники, участвовали в попытке высадки на Тендровскую косу, где были отбиты. Работали из Очакова, там же проходили подготовку», — сообщил собеседник агентства РИА Новости.

ВСУ уличили в подготовке к масштабному десанту в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят операцию по массовой высадке военных в Херсонской области. Отмечается, что в районе близлежащих Тендровской и Кинбурнской кос зафиксировано большое количество украинских дронов, они круглосуточно осматривают окрестности. Ночью военные фиксируют активность безэкипажных катеров (БЭК) и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «в аномальном количестве». Российские операторы дронов активно противодействуют воздушным средствам противника и планируют разобраться с ними в течение ближайших двух-трех месяцев.

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За месяц до атаки ВСУ капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что у Киева нет сил для полномасштабных операций, поэтому вместо крупного наступления противник может устраивать диверсии, например, в попытке сорвать курортный сезон. «Попытки вполне могут быть, но не более. Диверсантов будут отлавливать», — подчеркнул российский офицер.

Киев выложил фейковые кадры высадки десанта на Тендровскую косу

Ранее в украинском сегменте сети начали появляться кадры с якобы высадкой десанта Главного управления разведки (ГУР) Украины на Тендровскую косу и установки там украинского флага. Telegram-канал «Два майора» полагает, что Киев представил «какую-то невнятную высадку на неустановленном берегу без указания ориентиров и местности». Вероятнее всего, видео было сделано в Одесской области.

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При этом сам факт атаки на косу не оспаривается. В ночь на 28 июля было от четырех до шести малых десантных катеров ВСУ Small Unit Riverine Craft (SURC), которые после того, как по ним открыли огонь, развернулись и ушли. После этого противник начал атаковать опорные пункты российских войск с помощью беспилотников и безэкипажных катеров.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также рассказал, что десант ВСУ откатился в сторону Одессы после неудачной высадки на Тендровской косе. Он отметил, что власти Украины продолжают отправлять своих граждан на верную гибель.

Позднее стало известно, что ВС РФ обстреляли порт в Николаевской области, откуда ВСУ запускали катера с десантом. Удар был нанесен при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО), а противник понес ощутимые потери.

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