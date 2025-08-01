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09:54, 1 августа 2025Бывший СССР

ВСУ начали переносить учебные полигоны под землю из-за российских атак

ВСУ начали использовать подземные учебные полигоны из-за российских ударов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРоссийские войска

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать подземные учебные полигоны из-за российских ударов. Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, его слова приводит телеканал «Новости.Live» в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что считает эту идею эффективной, однако не менее важным является вопрос ответственности командиров по отношению к сигналам воздушной тревоги. По словам представителя формирования, случаи, когда украинские войска несут потери во время атак по полигонам, требуют тщательного расследования.

«Идея вполне дельная, но здесь говорят и о другом, не менее важном — об ответственности командиров, начальников и каждого бойца, об ответственности по отношению к сигналам воздушной тревоги», — сказал Братчук.

Ранее Сухопутные войска ВСУ сообщили, что российские войска нанесли очередной удар по учебному полигону украинской армии. Они не уточнили, где произошел инцидент, однако вскоре после этого в сети были опубликованы кадры удара по полигону в Черниговской области. Отмечалось, что для атаки использовались две ракеты «Искандер».

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