ВСУ начали переносить учебные полигоны под землю из-за российских атак

ВСУ начали использовать подземные учебные полигоны из-за российских ударов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать подземные учебные полигоны из-за российских ударов. Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, его слова приводит телеканал «Новости.Live» в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что считает эту идею эффективной, однако не менее важным является вопрос ответственности командиров по отношению к сигналам воздушной тревоги. По словам представителя формирования, случаи, когда украинские войска несут потери во время атак по полигонам, требуют тщательного расследования.

«Идея вполне дельная, но здесь говорят и о другом, не менее важном — об ответственности командиров, начальников и каждого бойца, об ответственности по отношению к сигналам воздушной тревоги», — сказал Братчук.

Ранее Сухопутные войска ВСУ сообщили, что российские войска нанесли очередной удар по учебному полигону украинской армии. Они не уточнили, где произошел инцидент, однако вскоре после этого в сети были опубликованы кадры удара по полигону в Черниговской области. Отмечалось, что для атаки использовались две ракеты «Искандер».