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12:54, 2 августа 2025Спорт

Названа возможность для погибшей в горах олимпийской чемпионки по биатлону выжить

Напарница Дальмайер: Биатлонистка могла выжить, если бы мы не повернули назад
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @laura_dahlmeier

Марина Краусс, напарница по скалолазанию двукратной олимпийской чемпионки немки Лауры Дальмайер, назвала возможность, при которой спортсменка могла выжить при камнепаде в горах Пакистана. Ее слова приводит Ski-Nordique.

Краусс заявила, что Дальмайер могла быть живой, если бы они не повернули назад, прежде чем достичь вершины, из-за возможной опасности. «Если бы мы проходили там всего на полчаса раньше, мы бы вернулись целыми и невредимыми», — подчеркнула она.

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Ранее о причинах гибели Дальмайер высказался альпинист-рекордсмен Райнхольд Месснер. По его мнению, биатлонистка не совершала ошибок и знала горы досконально. Он подчеркнул, что оползень стал для нее роковым.

30 июля Дальмайер была найдена мертвой в горах Пакистана. Двумя днями ранее бывшая биатлонистка совершала восхождение вместе с напарницей и попала под камнепад.

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