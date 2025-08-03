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02:10, 3 августа 2025Мир

ООН пожаловалась, что их доклады никто не читает. В МИД России ответили стихотворением Маяковского

Захарова стихами Маяковского ответила на жалобу ООН, что их доклады не читают
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Trutschel / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова процитировала стихотворение Владимира Маяковского, комментируя новый доклад ООН.

С волнения не уснешь. Утро раннее. Мечтой встречаю рассвет ранний: «О, хотя бы еще одно заседание относительно искоренения всех заседаний! »

Мария Захарова официальный представитель МИД России

Представитель российского внешнеполитического ведомства привела отрывок стихотворения «Прозаседавшиеся». Так дипломат отреагировала на жалобу в новом докладе ООН о том, что никто не читает эти доклады.

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Генсек ООН прокомментировал доклад

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что люди не проявляют большого интереса к докладам, большинство из них мало кто читает. При этом в среднем они стали длиннее, чем 20 лет назад.

Он отметил, что лишь пять процентов докладов организации скачивают более пяти тысяч раз. В то же время каждый пятый отчет получает менее тысячи скачиваний.

И даже если их загрузили, вообще не значит, что их стали читать

Антониу Гутерришгенсек ООН

«Я должен признать, что они [доклады] еще и становятся длиннее. Количество слов в них превышает отчеты 20-летней давности на 40 процентов. Однако многие из этих отчетов читают редко», — добавил генсек.

Военблогер Рожин иронично прокомментировал жалобы ООН

Военный блогер Борис Рожин иронично прокомментировал жалобы ООН, отметив, что организация «расписалась в собственной бессмысленности».

Бесполезные доклады в бесполезной организации. Что же могло пойти не так? Надо выделить больше денег на изучение вопроса повышения эффективности докладов ООН на пять процентов

Борис Рожинвоенный блогер

По его мнению, в текущем виде ООН является недееспособной организацией, которая скорее имитирует бурную деятельность, чем занимается реальными делами, особенно по ключевым вопросам современности.

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ООН упрекнули в лицемерии из-за игнорирования ударов ВСУ по России

Сотрудники ООН не стремятся всерьез рассматривать случаи ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам России, что подрывает авторитет организации. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский отметил, что профильные сотрудники из Секретариата организации «прикидываются», что у них нет возможности проверить данные о преступлениях Украины. Такое поведение Полянский назвал лицемерным.

26 июля стало известно, что на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций произошла перепалка между представителями Китая и США. Исполняющая обязанности американского посла Дороти Ши потребовала от Пекина «прекратить разжигать агрессию России», косвенно поддерживая производство оружия. Гэн Шуан ответил, что Китай никогда не был участником украинского конфликта, и призвал Соединенные Штаты не перекладывать ответственность за этот кризис на Пекин.

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