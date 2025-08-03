«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Акроном»

«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью со счетом 1:1 с «Акроном» в РПЛ

Московский «Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Тольятти и завершилась со счетом 1:1. На второй добавленной к первому тайму минуте был удален игрок красно-белых Даниил Хлусевич. В концовке матча Пабло Солари вывел гостей вперед, а затем Артем Дзюба сравнял счет с пенальти.

«Акрон» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе пять очков. «Спартак» с четырьмя очками идет десятым.

Ранее в третьем туре «Крылья Советов» обыграли «Ростов» со счетом 4:1. «Краснодар» оказался сильнее столичного «Динамо» (1:0), а «Локомотив» победил «Пари Нижний Новгород».