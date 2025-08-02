«Локомотив» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до трех матчей

«Локомотив» обыграл «Пари НН» в матче третьего тура РПЛ

«Локомотив» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.Ру».

Игра состоялась в Грозном и закончилась со счетом 3:2. В составе победителей голами отметились Дмитрий Воробьев, Алексей Батраков и Сергей Пиняев. У нижегородцев забили Вячеслав Грулев и Тьяго Весино.

«Локомотив» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до трех матчей. Благодаря этому московская команда возглавила турнирную таблицу с девятью очками. «Пари НН» очков не набрал и располагается на предпоследней 15-й строчке.

Ранее в третьем туре «Крылья Советов» обыграли «Ростов» со счетом 4:1. «Краснодар» оказался сильнее столичного «Динамо» (1:0).