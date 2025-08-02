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Пари Нижний Новгород
2:3
Завершен
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|3-й тур
Карен Хачанов
2:0
Завершен
Каспер Рууд
Торонто
Ростов
1:4
Завершен
Крылья Советов
Мир Российская Премьер-лига|3-й тур
Краснодар
1:0
Завершен
Динамо М
Мир Российская Премьер-лига|3-й тур
22:38, 2 августа 2025Спорт

«Локомотив» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до трех матчей

«Локомотив» обыграл «Пари НН» в матче третьего тура РПЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

«Локомотив» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.Ру».

Игра состоялась в Грозном и закончилась со счетом 3:2. В составе победителей голами отметились Дмитрий Воробьев, Алексей Батраков и Сергей Пиняев. У нижегородцев забили Вячеслав Грулев и Тьяго Весино.

«Локомотив» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до трех матчей. Благодаря этому московская команда возглавила турнирную таблицу с девятью очками. «Пари НН» очков не набрал и располагается на предпоследней 15-й строчке.

Ранее в третьем туре «Крылья Советов» обыграли «Ростов» со счетом 4:1. «Краснодар» оказался сильнее столичного «Динамо» (1:0).

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