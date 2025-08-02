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20:00, 2 августа 2025Спорт

«Крылья Советов» обыграли «Ростов» в матче РПЛ

«Крылья Советов» обыграли «Ростов» со счетом 4:1 в матче РПЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

«Крылья Советов» обыграли «Ростов» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Вадим Раков, еще по одному голу на счету Сергея Божина и Максима Витюгова. У хозяев отличился Егор Голенков. На 76-й минуте ростовчане остались в меньшинстве после удаления Виктора Мелехина.

Благодаря победе самарцы поднялись на первую строчку турнирной таблицы, набрав семь очков. «Ростов» в трех турах не набрал очков и располагается на 14-м месте.

2 августа состоятся еще два матча РПЛ. В них сыграют «Краснодар» и московское «Динамо», а также «Пари Нижний Новгород» и «Локомотив».

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