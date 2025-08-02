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22:31, 2 августа 2025Спорт

«Краснодар» победил «Динамо» в матче РПЛ

«Краснодар» победил «Динамо» со счетом 1:0 в матче РПЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Краснодар» победил московское «Динамо» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.Ру».

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный забитый мяч на счету Джона Кордобы.

«Краснодар» набрал шесть очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Динамо» с четырьмя очками идет на восьмой строчке.

«Краснодар» — действующий чемпион России. «Динамо» в прошедшем сезоне заняло пятое место.

Ранее в третьем туре «Крылья Советов» обыграли «Ростов». Встреча завершилась со счетом 4:1.

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