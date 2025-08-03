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10:47, 3 августа 2025Силовые структуры

Водителя грузовика в российском регионе оштрафовали за отказ проверить машину на наличие дронов. Что известно?

Суд оштрафовал водителя грузовика за отказ проверить, не везет ли он дроны
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Тульской области водителя грузовика оштрафовали за отказ открыть грузовой отсек для проверки сотрудниками ДПС на наличие дронов.

Уточняется, что инспектор ДПС остановил грузовой автомобиль «ГАЗон» и потребовал от водителя открыть грузовой отсек, однако мужчина требование не выполнил. В отношении него составили протокол по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Позже на суде водитель полностью признал вину и объяснил, что не смог сразу выполнить требование полицейского, потому что потерял ключ от задней двери автомобиля. Мужчина попросил не наказывать его строго, так как позднее все же нашел ключ и выполнил требование. Суд оштрафовал водителя на две тысячи рублей.

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Ранее дроны ВСУ, вылетевшие из фур, атаковали несколько российских регионов

1 июня беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали несколько российских регионов, в том числе Мурманскую, Рязанскую и Иркутскую области. Беспилотники на территории регионов завезли в фурах.

Один из водителей, 55-летний житель Челябинска, рассказал, что ему пришел заказ от бизнесмена из Мурманской области с просьбой доставить четыре каркасных дома из Челябинска в Кольский район Мурманской области.

При этом он уточнил, что владельцем фуры является 37-летний Артем. По словам мужчины, во время поездки неизвестный давал ему указания, где и в какое время нужно останавливаться.

Водитель другой фуры, 61-летний мужчина, должен был отвезти каркасные дома в Иркутскую область. Владельцем его автомобиля был тот же Артем.

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Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов отметил, что дистанционный запуск дронов на сегодняшний день уже примитивен, как грабли. По его словам, технологии позволяют прописать внутри программного обеспечения дрона все маршруты, по которым беспилотник должен лететь.

Можно поставить на гараже шесть этих дронов, накрыть их целлофановой пленкой и, будучи на Кипре, нажать кнопку — и они все полетят в разные стороны, а потом сойдутся в одну точку. Это примитивно, как грабли. Поэтому ничего тут такого, ноу-хау нет. Наши инженеры уже давно об этом говорили

Александр Михайловгенерал-майор ФСБ в отставке

В том, что дрон может полететь по заданной траектории и в нужное время, нет ничего принципиально нового, подчеркнул Михайлов.

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