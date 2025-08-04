Киселев: После взятия высот в Часовом Яре ВС России могут развить наступление

Вооруженные силы (ВС) России могут развить наступление в Донбассе после взятия ключевых высот в Часовом Яре. Об этом заявил военный эксперт Виталий Киселев в эфире «Соловьев.Live».

«Часов Яр является ключевой точкой высот — как корректировки наблюдения и ведения боевых действий. (...) По всей вероятности, будем обходить с юга, с севера. Понемногу пробивать и выдавливать противника, тем более что мы теперь находимся на преимущественной высоте по отношению ко всем остальным населенным пунктам», — сказал он.

Киселев добавил, что российские войска применяют большое количество беспилотников, а операторы БПЛА работают совместно с реактивными системами залпового огня (РСЗО), пехотой и танками. По его словам, это свидетельствует о системной подготовке бойцов российских войск.

Ранее военнослужащий армии России с позывным Куба рассказал, что в Часовом Яре во время боев за город присутствовали иностранные наемники, сражавшиеся в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, по его словам, среди них были поляки и американцы.