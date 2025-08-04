Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:59, 4 августа 2025Бывший СССР

Эксперт назвал условие развития наступления российских войск в Донбассе

Киселев: После взятия высот в Часовом Яре ВС России могут развить наступление
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России могут развить наступление в Донбассе после взятия ключевых высот в Часовом Яре. Об этом заявил военный эксперт Виталий Киселев в эфире «Соловьев.Live».

«Часов Яр является ключевой точкой высот — как корректировки наблюдения и ведения боевых действий. (...) По всей вероятности, будем обходить с юга, с севера. Понемногу пробивать и выдавливать противника, тем более что мы теперь находимся на преимущественной высоте по отношению ко всем остальным населенным пунктам», — сказал он.

Киселев добавил, что российские войска применяют большое количество беспилотников, а операторы БПЛА работают совместно с реактивными системами залпового огня (РСЗО), пехотой и танками. По его словам, это свидетельствует о системной подготовке бойцов российских войск.

Ранее военнослужащий армии России с позывным Куба рассказал, что в Часовом Яре во время боев за город присутствовали иностранные наемники, сражавшиеся в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, по его словам, среди них были поляки и американцы.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Часов Яр тяжелыми дронами «Баба-Яга». Жертвами стали десятки мирных жителей

    США предупредили о нашествии десятков тысяч тарантулов

    Трампа попросили признать Палестину

    Губернатор Вологодской области заявил об уходе сети «Красное и Белое»

    Краб прокатился верхом на медузе и попал на видео

    В сети появились снимки Ирины Шейк в бикини без фотошопа

    Мировые цены на нефть начали снижаться

    Россия резко увеличила поставки за рубеж одного продукта

    Раскрыта причина смерти режиссера Шенгелаи

    Кремль анонсировал международные переговоры Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости