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13:34, 4 августа 2025Забота о себе

Врач назвала альтернативу кофе в жару

Терапевт Кириченко: В жару кола или кофе могут вызвать обезвоживание
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

В жаркую погоду не рекомендуется утолять жажду кофе или сладкими газированными напитками, предупредила терапевт Алина Кириченко. Альтернативу им в жару врач назвала в беседе с Life.ru.

«В сильную жару стакан колы или чашка кофе могут оказывать на организм выраженное обезвоживающее действие. Кофеин обладает мочегонным эффектом, усиливая диурез и способствуя более интенсивному выведению жидкости», — объяснила Кириченко. Она добавила, что в жару кофеин снижает способность организма к терморегуляции на 20-25 процентов.

Сладкие газированные напитки, такие как кола, содержат пять-десять чайных ложек сахара на банку, добавила доктор. Чтобы усвоить настолько сладкий раствор, организм перенаправляет воду из кровотока в пищеварительную систему, из-за чего человек после лимонада хочет пить еще сильнее, чем до него. Помимо этого, газированные напитки содержат фосфорную кислоту и другие компоненты, которые могут раздражать слизистую желудка и увеличивать нагрузку на почки., подчеркнула Кириченко.

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Полезной альтернативой кофе и газировке врач назвала холодный зеленый чай с мятой и лимоном, матча-латте на растительном молоке, воду с добавлением ягод, фруктов и трав, кокосовую воду и квас домашнего приготовления с минимальным количеством сахара.

Ранее гастроэнтеролог Людмила Сухорукова призвала отказаться от шаурмы летом. По ее словам, в жаркую погоду на продуктах быстрее размножаются опасные бактерии и вирусы.

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