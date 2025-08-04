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16:31, 4 августа 2025Забота о себе

Врачи дали советы по сохранению здоровья спины

Infosalus: Врачи из GEER посоветовали делать растяжку во время долгого перелета
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Aleksei Zaitcev / Unsplash

Врачи из Испанского общества по проблемам позвоночника (GEER) дали людям, которым предстоит долгий перелет, несколько советов, чтобы сохранить здоровье спины. Их слова приводит издание Infosalus.

«Вставайте, когда вам разрешат, ходите по проходу, делайте круговые движения лодыжками и легкую растяжку. Сидя или стоя рекомендуется делать легкие сгибания шеи и плеч, вращения туловищем, растягивать подколенные сухожилия и икры», — заявили медики.

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Также, по словам специалистов, стоит периодически поднимать пятки и носки для улучшения кровообращения. Обильный прием пищи как во время полета, так и после него негативно сказывается на здоровье спины и самочувствии в целом, а вода, напротив, помогает легче перенести перелет. В заключение эксперты из GEER посоветовали по прибытии в пункт назначения прогуляться несколько минут.

Ранее травматолог Александр Аржаков заявил, что скакалка полезна для здоровья. По его словам, благодаря этому занятию можно значительно улучшить выносливость.

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