Радулов оценил отсутствие экс-главного тренера на чемпионском параде «Локомотива»

Радулов: Было бы приятно видеть Никитина на чемпионском параде «Локомотива»

Хоккеист Александр Радулов оценил отсутствие экс-главного тренера Игоря Никитина на чемпионском параде «Локомотива». Его комментарий приводит «Матч ТВ».

Радулов отметил, что у ЦСКА, куда перешел Никитин, уже начался тренировочный сезон. «Всегда было бы приятно его увидеть. Мы все ему благодарны. Весь город благодарен, что он помог нашей команде стать чемпионами», — заявил он.

По окончании сезона-2024/2025 Никитин ушел в московский ЦСКА вместе со всем штабом. «Локомотив» не позвал бывший штаб на чемпионский парад, который прошел в Ярославле 3 августа.

21 мая «Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. В решающем матче ярославцы обыграли «Трактор» в овертайме со счетом 2:1. «Локомотив» забрал серию в пяти матчах — 4:1.