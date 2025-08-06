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16:31, 6 августа 2025Экономика

Обнулить ипотеку захотели одной категории россиян

В Госдуме предложили обнулить ипотеку многодетным россиянам
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Госдуме предложили обнулить ипотеку для многодетных россиян. С таким предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, пишет 360.ru.

«Для молодых многодетных семей ставку надо вообще обнулять, давать им беспроцентные жилищные ссуды. Мы также выступаем за постепенное погашение ипотеки, начиная уже с первого ребенка», — заявил парламентарий.

Миронов добавил, что за первого ребенка семье можно списывать 500 тысяч рублей платежей по кредиту на жилье, за второго — 600 тысяч, а за третьего — 700 тысяч. Парламентарий убежден, что эта мера лучше повлияет на демографическую ситуацию в стране, чем снижение ставки по ипотеке. По прогнозам Миронова, так рождаемость вырастет в полтора раза.

Ранее в России предложили привязать ставку по ипотеке к количеству детей. По словам авторов инициативы, процент по кредиту должен стать почти нулевым, если в семье родится пятый ребенок.

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