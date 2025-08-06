Россияне назвали свой любимый мед

Роскачество сообщило, что мед покупают 80 % россиян

Мед в России покупают 80 процентов граждан, чаще всего приобретая его у знакомых, прежде всего пасечников (60 процентов опрошенных), а также на ярмарках и рынках (41 процент). Об этом со ссылкой на исследование Роскачества сообщает ТАСС.

В топ-3 любимых сортов меда у 1200 респондентов из городов с населением свыше 100 тысяч человек вошли цветочный, липовый и гречишный. Их назвали 47,45 и 37 процентов участников опроса соответственно.

При этом 36 процентов из них указали, что не обращают внимания на сорт, еще 23 процента предпочитают мед из разнотравья. Интернет-магазинами в поисках меда пользуются только 8 процентов потребителей, говорится в материалах.

По результатам проведенного в конце прошлого года исследования качества меда 21 торговой марки в Роскачестве заявили, что только 4 из них полностью соответствуют обязательным требованиям. Там отметили, что в соответствии со вступившими ранее поправками к закону о пчеловодстве мед определяется в соответствии с Общероссийским классификатором продукции, техническими регламентами и документами по стандартизации и при наличии в составе ингредиентов, не свойственных его природному составу, признается фальсифицированным.