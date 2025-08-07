Советник Зеленского опроверг информацию о предложениях по перемирию

Советник Зеленского Литвин: Информация Onet о предложениях по перемирию неверна

Советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг информацию польского портала Onet о деталях предложения спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, которые он озвучил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

«Сомнительно, чтобы Уиткофф или Ушаков успели поговорить с этим порталом. Вчера на разговоре лидеров ничего такого не звучало, и Уиткофф ничего такого не говорил, он говорил другие вещи», — заявил Литвин.

Ранее портал Onet написал, что предложение США включает: прекращение огня на Украине, а не мир, фактическое признание территориальных реалий на земле за Россией, снятие большинства антироссийских санкций и возобновление сотрудничества в области энергетики.

Кроме того, предложение якобы не включает в себя гарантию нерасширения НАТО и обещания, что Запад прекратит военную поддержку Украины.