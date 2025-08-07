Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:28, 7 августа 2025Бывший СССР

Советник Зеленского опроверг информацию о предложениях по перемирию

Советник Зеленского Литвин: Информация Onet о предложениях по перемирию неверна
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Paolo Giandotti / Handout / Reuters

Советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг информацию польского портала Onet о деталях предложения спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, которые он озвучил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

«Сомнительно, чтобы Уиткофф или Ушаков успели поговорить с этим порталом. Вчера на разговоре лидеров ничего такого не звучало, и Уиткофф ничего такого не говорил, он говорил другие вещи», — заявил Литвин.

Ранее портал Onet написал, что предложение США включает: прекращение огня на Украине, а не мир, фактическое признание территориальных реалий на земле за Россией, снятие большинства антироссийских санкций и возобновление сотрудничества в области энергетики.

Кроме того, предложение якобы не включает в себя гарантию нерасширения НАТО и обещания, что Запад прекратит военную поддержку Украины.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп допустил, что Россия готова к обмену территориями с Украиной. Какие регионы могут в нем участвовать?

    Из записи «Что? Где? Когда?» пропал отрывок с рассуждениями Барщевского

    Последствия столкновения мотоцикла и легкового автомобиля в Москве сняли на видео

    Пилоты российского самолета выполнили маневр и смогли избежать столкновения в небе

    С Тимати потребовали почти восемь миллионов рублей

    Советник Зеленского опроверг информацию о предложениях по перемирию

    Шестой палец на ноге Крис Дженнер рассмешил пользователей сети

    Психолог объяснила пользу сплетен

    Легендарного режиссера выписали из больницы в Риме после операции

    Погоня полицейских на катерах в Москве попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости