В Раде высмеяли призыв Рютте к НАТО купить оружие для Украины

Дубинский: Инициатива НАТО закупать оружие для Украины проваливается со старта
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marek Studzinski / Unsplash

Инициатива НАТО закупать у Соединенных Штатов оружие для Украины проваливается со старта, из всех государств-участников Североатлантического альянса лишь Нидерланды направили средства на эти цели. Об этом в своем Telegram-канале высказался депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

Он добавил, что генсек НАТО Марк Рютте направил остальным членам альянса «письмо-напоминалку, и ждет потужной реакции», но пока ее нет.

Ранее Рютте заявил, что другие страны-участницы Североатлантического альянса должны последовать примеру Нидерландов и срочно купить оружие для Украины. Он сообщил, что написал всем союзникам по НАТО, «настоятельно призвав их срочно внести свой вклад по распределению бремени», подчеркнув, что ожидает важных заявлений по поддержке Киева от других стран альянса «уже в ближайшее время».

До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Норвегия, Швеция и Нидерланды выразили готовность оплатить системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot для Украины.

