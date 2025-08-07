Ценности
11:15, 7 августа 2025
Ценности

Возлюбленная Криштиану Роналду показала тело в красном купальнике

Модель Джорджина Родригес показала тело в раздельном красном купальнике
Мария Винар

Фото: @georginagio

Испанская модель и блогерша аргентинского происхождения Джорджина Родригес показала откровенное фото. Сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летняя возлюбленная португальского футболиста Криштиану Роналду запечатлела себя в зеркало. Так, она продемонстрировала на камеру подтянутое тело в раздельном купальнике красного цвета, который включал в себя бюстгальтер и плавки с тонкими лямками.

В июле Джорджина Родригес показала откровенное фото с отдыха на роскошной яхте. Тогда избранница спортсмена предстала на размещенном кадре в двойном бюстгальтере и прозрачной мини-юбке с кружевами.

